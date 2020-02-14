Вышел русский трейлер "африканской истории ужасов"

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    14.02.2020, 12:04
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Exponenta Film Фото: youtube.com/ Exponenta Film
Фото: youtube.com/ Exponenta Film

Сумрачный южноафриканский хоррор "8", в российской локализации получивший название "Отдай свою душу", обзавелся датой премьеры - 26 марта - и русским трейлером.

Фото: kinopoisk.ru
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Синопсис зловещего морока следующий: потерявшая родителей Мэри переезжает на старую ферму вместе с дядей и тетей и узнает там, что, согласно местной легенде, это место обладает древней силой. В частности - люди здесь могут общаться с мертвыми.

"Но она не знает, что в обмен за мертвых, которых просят вернуть, дьявол забирает живые души. И если это случится, откроется портал в ад", - нагнетается.

Режиссер и сценарист - дебютант "большого кино" Харольд Холсчер, ранее работавший для ТВ и снявший несколько короткометражек.

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