Вышел русский трейлер "африканской истории ужасов"

Сумрачный южноафриканский хоррор "8", в российской локализации получивший название "Отдай свою душу", обзавелся датой премьеры - 26 марта - и русским трейлером.

Синопсис зловещего морока следующий: потерявшая родителей Мэри переезжает на старую ферму вместе с дядей и тетей и узнает там, что, согласно местной легенде, это место обладает древней силой. В частности - люди здесь могут общаться с мертвыми.

"Но она не знает, что в обмен за мертвых, которых просят вернуть, дьявол забирает живые души. И если это случится, откроется портал в ад", - нагнетается.

Режиссер и сценарист - дебютант "большого кино" Харольд Холсчер, ранее работавший для ТВ и снявший несколько короткометражек.