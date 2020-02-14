Взносы на капремонт за год выросли на 6-10 процентов

Взносы на капремонт в 2019 году выросли на 6-10 процентов, пишет газета "Известия".

Средний минимальный взнос на капремонт за 9 месяцев 2019 года, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, увеличился до 8,49 рубля за метр - на 10,4%. При этом, по сведениям Ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР) многоквартирных домов, в 2020 году взносы уже повысили 54 региона. По данным АРОКР, сейчас средний минимальный взнос по стране (без учета взносов, идущих на спецсчета) равен 7,7 рубля за метр, это на 6,1 процента больше, чем год назад.

Как отмечает исполнительный директор ассоциации Анна Мамонова, первоначально многие регионы установили низкие взносы на капремонт, чтобы люди "познакомились" с системой. Теперь взносы постепенно растут, что объясняется инфляцией и подорожанием стройматериалов. Кроме того, в прошлом году до 20 процентов повысился НДС.