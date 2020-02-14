Windows 10X для складных гаджетов: первые подробности

Microsoft выпустила свой первый эмулятор для Windows 10X, предназначенной для складных гаджетов и устройств с двумя экранами. Компания дала возможность разработчикам оптимизировать приложения до запуска операционной системы, которое ожидается в конце нынешнего года.

Экспертам The Verge Windows 10X напомнила чуть более современную версию Windows 10. Одно из самых заметных изменений в ОС - новое меню "Пуск". Оно больше не содержит анимированные плитки, которые есть в Windows 10, Windows 8 и Windows Phone, и имеет более упрощенный вид. В "Пуске" есть приложения, которые можно закрепить, а также список последних документов. Пользователь может искать программы, документы и даже веб-контент, в том числе, через голосовые запросы.

A quick tour of the basics of Windows 10X navigation https://t.co/kvBnfKbtOO pic.twitter.com/2yc6LLKGP9 — Tom Warren (@tomwarren) February 12, 2020

В Windows 10X есть темные и светлые режимы. Приложения открываются по умолчанию на одном экране, а затем их можно растянуть их на два экрана с помощью мыши или тачскрина. Также в ОС есть жесты для многозадачности - многие похожи на те, что есть в Windows 10 и Windows 8.

Из Windows 10X исчезли старый рабочий стол и традиционный проводник. Если щелкнуть правой кнопкой мыши по рабочему столу в новой ОС, откроется возможность лишь изменить фон в настройках. А на смену старому проводнику появился современный: он будет направлять пользователей к библиотекам контента и поддерживать внешние устройства для передачи файлов.

Еще одно дополнение Windows 10X - Wonder Bar, который можно установить над или под аппаратной клавиатурой, либо отображается как часть программной клавиатуры в ОС. Он похож на сенсорную панель Apple.

This is the new Wonder Bar for Windows 10X. It includes a software keyboard, trackpad, and quick access to GIFs, emojis, and more. You can even pin videos into it. It's one of the best 10X features https://t.co/kvBnfKbtOO pic.twitter.com/0GzLAqpaia — Tom Warren (@tomwarren) February 12, 2020

Разработчики смогут оптимизировать Wonder Bar под определенные приложения и дать ему максимальную функциональность.