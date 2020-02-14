За оборот недвижимости и земли будет отвечать Росреестр

Курировать работу службы будет вице-премьер Виктория Абрамченко. Она ранее возглавляла Росреестр. Помимо Росреестра, в ведении Абрамченко Минсельхоз России и Минприроды России.

По мнению Виктории Абрамченко, переход полномочий от Минэкономразвития в Росреестр является логичным следствием выстраивания прозрачной вертикали управления оборотом земель, которая позволит существенно повысить эффективность их использования.

"Земельные ресурсы - основа управления территорией и база для повышения производительности во всех отраслях экономики. Это пространственный базис для строительства, средство производства для сельского хозяйства. Приоритетная задача правительства сегодня - это выстраивание системной работы, ориентированной на достижение национальных целей. Многие из них - от строительства жилья до экспорта сельскохозяйственной продукции, напрямую зависят от эффективного использования земли", - отметила вице-премьер. И добавила, что это позволит оперативно решить наиболее острые вопросы, касающиеся земель населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.

"Необходимо устранить ведомственную разобщенность в вопросах определения границ земель и установления их правового режима. Поэтому мы систематизируем базы данных, чтобы учет и сведения обо всех землях были включены в единый государственный информационный ресурс", - заключила Виктория Абрамченко.