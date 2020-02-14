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14.02.2020 14:10
Рубрика: Общество

Данные с "Края Света" раскрыли загадку формирования планет

Текст: Тимур Алимов

Исследования астероида Аррокот (Arrokoth, 2014 MU69), известного ранее, как Ultima Thule или "Край Света", помогли астрофизикам подтвердить гипотезу формирования планет, которая прежде считалась невероятной.

Аррокот является самым древним и дальним объектом Солнечной системы из изученных космическими кораблями. Необычный из-за своей сдвоенной структуры астероид находится на расстоянии 6,5 миллиарда километров от Земли. 1 января 2019 года к небесному телу в поясе Койпера приблизился аппарат NASA "Новые Горизонты" (New Horizons), что позволило получить подробные сведения о его форме, геологии, цвете и составе.

Фото: ESA / ATG Medialab
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Анализ присланных зондом материалов позволил астрофизикам найти ответ на загадку о происхождении планетезималей - космических объектов, которые называют "строительными блоками" планет. Свои выводы ученые представили на ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки в Сиэтле.

Согласно общепринятой теории, называемой иерархической аккрецией, такие структуры образуются в результате столкновений различных тел солнечной туманности. Но строение Аррокота опровергает ее.

Астероид сформировался из двух располагавшихся рядом отдельных небесных тел, которые постепенно соединились, вращаясь вокруг друг друга. Катастрофическим процессам они не подвергались. Об этом свидетельствуют относительно ровная поверхность, а также однородный состав и цвет обеих частей.

- Все указывает на то, что Аррокот образовался во время гравитационного коллапса облака твердых частиц в первичной солнечной туманности. Это более сложный и продолжительный по сравнению с иерархической аккрецией процесс, во время которого два объекта медленно вращаются, увеличиваются в размерах и объединяются, - заявил участник программы "Новые Горизонты" из Вашингтонского университета Уильям Маккиннон.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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На упорядоченное слияние двух частей астероида указывает также необычно близкое расположение их полюсов и экваторов. Поверхность, на которой практически отсутствуют кратеры, говорит о том, что объект почти не менялся с периода формирования планет.

- У Аррокота есть физические особенности, которые отсутствовали бы, если он образовался в более хаотичной аккреционной среде. То есть в этом случае мы можем почти полностью исключить общепринятую модель формирования космических тел. С большой долей вероятности, это возможно сделать и в отношении других планетезималей, - сказал руководитель миссии "Новые Горизонты" планетолог Алан Стерн.

Ученый добавил, что предстоящим летом команда астрофизиков планирует найти новые объекты, к которым направят зонд для изучения процессов их формирования. Правда, при условии, что у аппарата будет достаточно топлива.

В настоящее время "Новый Горизонты" находится в 7,1 миллиарда километрах от Земли и продолжает движение в глубину пояса Койпера со скоростью около 50 тысяч километров в час.

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