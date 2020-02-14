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14.02.2020 20:18
Рубрика: Власть

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Текст: Владимир Шилов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
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"Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор "Good luck", - написала Захарова в Facebook. По ее словам, стоявшие у российской переговорной комнаты невольные свидетели этой сцены "так и ахнули". "Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее", - констатировала она.

В пятницу в столице Баварии открылась ежегодная конференция по безопасности. Данный форум считается одним из основных международных мероприятий в этой области. Делегацию России возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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