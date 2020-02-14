Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.

"Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор "Good luck", - написала Захарова в Facebook. По ее словам, стоявшие у российской переговорной комнаты невольные свидетели этой сцены "так и ахнули". "Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее", - констатировала она.

В пятницу в столице Баварии открылась ежегодная конференция по безопасности. Данный форум считается одним из основных международных мероприятий в этой области. Делегацию России возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.