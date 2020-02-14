Женская сборная России по вольной борьбе завоевала девять медалей на ЧЕ

Женская сборная России по вольной борьбе завоевала девять медалей на чемпионате Европы, который проходит в Риме.

В общем медальном зачете чемпионата Европы российская команда имеет в своем активе четыре золотых, три серебряных и пять бронзовых наград. На втором месте идет болгарская команда - четыре золота и два серебра. На третьей строчке команда Азербайджана - 2 золота, серебро и четыре бронзы.

В вольной борьбе российские девушки сумели завоевать четыре золотых медали. Победителями турнира стали Ольга Хорошавцева, выступавшая в весовой категории до 55 кг, Ханум Велиева - до 68 кг, Екатерина Букина - до 76 кг и Наталья Воробьева - до 72 кг.

Инны Тражукова в весовой категории до 62 кг решающую схватку проиграла. Бронзовые медали у Миланы Дадашевой - до 50 кг, Стальвиры Оршуш - до 53 кг, Любови Овчаровой - до 59 кг и Марии Кузнецовой - до 65 кг.

В субботу в борьбу за награды вступают мужчины. Турнир завершится 16 февраля.