Женская сборная России по вольной борьбе завоевала девять медалей на ЧЕ

Новости

В Киеве не хотят принимать эвакуированных из Уханя украинцев 00:09
В "Манчестер Сити" назвали предвзятым решение об отстранении от еврокубков 14.02.2020
Болельщики "Урала" и "Факела" были избиты во время матча Кубка ФНЛ 14.02.2020
На Кубани в лобовом ДТП два человека погибли и двое ранены 14.02.2020
Летчикам ВВС США разрешили носить тюрбаны, длинные волосы и бороды 14.02.2020
Обнародован новый план по урегулированию конфликта на Донбассе 14.02.2020
Министр Мантуров: Надеюсь, китайские смартфоны не подорожают 14.02.2020
В конгрессе США раскритиковали решение Трампа о ликвидации Сулеймани 14.02.2020
Новый Skoda Rapid: названа дата начала продаж в России 14.02.2020
Мадуро пообещал отправить главного оппозиционера страны за решетку 14.02.2020
На территории психбольницы Ставрополя найдено тело мужчины 14.02.2020
Создаваемая дальневосточная авиакомпания получит 20 самолетов SSJ-100 14.02.2020
Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Египте 14.02.2020
Сочи закупит 150 белорусских автобусов 14.02.2020
Экс-футболист сборной России Дмитрий Торбинский переехал в США 14.02.2020
Арестована женщина, бросившая младенца у метро "Парк Победы" 14.02.2020
У замглавы воронежского УГИБДД потребовали изъять недвижимость на 50 млн 14.02.2020
Минздрав проработает вопрос закупки лекарств для онкобольных 14.02.2020
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым 14.02.2020
Большинство сокращаемых работников "Крымских портов" трудоустроят 14.02.2020
Пираты захватили контейнеровоз у берегов Нигерии 14.02.2020
У Renault появится новый бюджетный электромобиль в Европе 14.02.2020
Инфицированных коронавирусом в Китае будут выявлять при помощи телефонов 14.02.2020
Генетики нашли гигантские вирусы, способные заражать бактерии 14.02.2020
Анна Курникова опубликовала фото своего третьего ребенка от Иглесиаса 14.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 23:42
Рубрика: Спорт

Женская сборная России по вольной борьбе завоевала девять медалей на ЧЕ

Текст: Максим Домчев
Женская сборная России по вольной борьбе завоевала девять медалей на чемпионате Европы, который проходит в Риме.
Фото: Абзал Калиев / РИА Новости Фото: Абзал Калиев / РИА Новости
Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

В общем медальном зачете чемпионата Европы российская команда имеет в своем активе четыре золотых, три серебряных и пять бронзовых наград. На втором месте идет болгарская команда - четыре золота и два серебра. На третьей строчке команда Азербайджана - 2 золота, серебро и четыре бронзы.

Фото: iStock
Белгородка установила восемь рекордов России по тяжелой атлетике

В вольной борьбе российские девушки сумели завоевать четыре золотых медали. Победителями турнира стали Ольга Хорошавцева, выступавшая в весовой категории до 55 кг, Ханум Велиева - до 68 кг, Екатерина Букина - до 76 кг и Наталья Воробьева - до 72 кг.

Инны Тражукова в весовой категории до 62 кг решающую схватку проиграла. Бронзовые медали у Миланы Дадашевой - до 50 кг, Стальвиры Оршуш - до 53 кг, Любови Овчаровой - до 59 кг и Марии Кузнецовой - до 65 кг.

В субботу в борьбу за награды вступают мужчины. Турнир завершится 16 февраля.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды

Главное сегодня

Путин помиловал трех граждан России
Минздрав проработает вопрос закупки лекарств для онкобольных
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ
Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Суд
Суд
Суд обязал Кержакова выплатить бывшей жене 5 млн за неуплату алиментов
НХЛ
НХЛ
Овечкин не забил в третьем матче подряд