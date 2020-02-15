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Артур Пирожков выложил клип с женой

Новости
    15.02.2020, 19:54
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Александр Ревва Фото: youtube.com/ Александр Ревва
Фото: youtube.com/ Александр Ревва

Шоумен, комик и актер Александр Ревва, который также известен как певец Артур Пирожков, опубликовал на своем YouTube-канале новый клип - на трек "Летим со мной".

В нем исполнитель красиво гуляет в монохромных ландшафтах в расстегнутой сорочке, обнажая прорисовку грудных мышц, плавно машет руками, предается нежностям со своей супругой Анжеликой, а также крайне мужественно сидит на статичном мотоцикле с ней же.

"Это не просто очередное видео, это манифест нежности и чувственности, приглашение любить и быть любимыми. Лирический герой Артура Пирожкова снова поет о самом главном чувстве в жизни - о любви, - а новое видео помогает вам проникнуться всем сердцем и глубоко погрузиться в совершенно особенную атмосферу", - пояснила подпись. Призвав: "Слушайте, смотрите, любите и - "Летим со мной"!

Похоже, аудитория вняла настроению артиста - за сутки ролик посмотрели более семисот тысяч раз, тогда как "лайки" существенно перевешивают "дизлайки". "Артур не смешной, а романтичный", - прозревают комментаторы.

Композиция открывает только что вышедший новый альбом артиста "Всё о любви".

Ранее сообщалось, что Ревва в четвертый раз женился на одной и той же женщине - именно ее мы наблюдаем в клипе Пирожкова.

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