Биатлонист Устюгов лишен золотой медали Олимпиады в Сочи

Биатлонист Евгений Устюгов лишен золотой медали Олимпиады в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил.

В субботу Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о дисквалификации российских спортсменов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на два года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщается, все результаты Устюгова с 27 августа 2013 года до конца сезона Кубка мира - 2013/14 аннулированы. Таким образом, он лишен золотой олимпийской медали в Сочи, которую выиграл в составе эстафетной команды.

Сообщается, что в пробах Устюгова был обнаружен Оксандролон - анаболический стероид, который можно обнаружить в организме в течение 3-4 недель после использования.

Лишение золотой медали эстафетной сборной России означает, что в общем зачете Игр-2014 российская сборная опускается на второе место.

У Устюгова и Слепцовой есть право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде. Устюгов уже подал иск в гражданский суд Австрии.

Как сообщил ТАСС президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, Устюгов и Слепцова обжалуют этого решение IBU в течение 21 дня.