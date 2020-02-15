Биатлонистка Слепцова признана виновной в употреблении допинга

Российская биатлонистка Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года.

Слепцова не лишится звания олимпийской чемпионки, которое завоевала в 2010 году. Как сообщили ТАСС в Союзе биатлонистов России, будут аннулированы все результаты спортсменки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14. При этом в указанный период Слепцова выступила всего один раз на этапе Кубка мира. Тогда она в эстафетной гонке вместе с коллегами по команде заняла шестое место.

Международный союз биатлонистов предъявил обвинения Слепцовой в нарушении антидопинговых правил летом 2018 года, а решение о дисквалификации было принято 11 февраля. Именно с этого дня и будет отсчитываться дата начала дисквалификации.

При этом Слепцова завершила карьеру в 2017 году. Она является олимпийской чемпионкой 2010 года, чемпионкой мира 2009 года.