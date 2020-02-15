Блумберг потратил полтора миллиона долларов на агитацию в соцсетях

Бывший мэр Нью-Йорка, а ныне кандидат в президенты США Майкл Блумберг потратил уже полтора миллиона долларов на рекламу в "Инстаграм". Миллиардер оплачивает услуги примерно 30 человек, которые активно публикуют агитационные материалы, причем в яркой и запоминающейся форме.

Те, у кого в "Инстаграм" более миллиона подписчиков, могут требовать за публикацию одного сообщения не менее 10 тысяч долларов США. А за материалы политического характера пользователь может потребовать и 50 тысяч долларов, отмечают эксперты.

В ноябре прошлого года Блумберг заявил о планах стать главой Белого дома. Состояние политика - 63 миллиарда долларов, сообщает ТАСС.