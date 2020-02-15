Будни китайских временных госпиталей опровергают теории заговора СМИ

Будни пациентов в госпиталях проходят не совсем так, как об этом пишут в некоторых зарубежных СМИ. Люди занимаются зарядкой, танцуют массовые танцы, занимаются традиционной гимнастикой тайцзицюань.

А началось все так. В больнице, как известно, скучно, поэтому несколько пациентов решили размяться у своих коек, затем к ним присоединялись все больше людей. В конце концов в танцах приняли участие и свободные медики в защитных костюмах. Так, люди устроили в больнице массовые танцы - в обычное время такие танцевальные выступления часто можно увидеть в погожие дни на открытых городских площадках.

После этого в госпиталях появились и комплексы лечебной физкультуры, в том числе, ориентированные на нормализацию работы легких, комплексы упражнений тайцзицюань и др.

Недавно и сами медики решили порадовать залежавшихся на койках пациентов. Заместитель главы группы врачей, приехавших из Синьцзяна, Бахагули Толехан станцевала для больных зажигательный синьцзянский народный танец.

Медики из курортного Хайнаня решили разучить с пациентами традиционный южный напев. Врачи из другой смены исполнили для людей сычуаньскую народную пляску. Таким образом медики решили морально поддержать пациентов, ведь оптимизм - залог борьбы с любым вирусом.

В последнее время зафиксирована положительная динамика в противоэпидемической работе, все больше людей выписываются из больниц. Несмотря на тяжелые условия, люди борются, они танцуют, что дает им надежду на нормальную жизнь и окончание эпидемии.