Экипаж Русинова стал третьим в Малайзии

Экипаж российского пилота Романа Русинова занял третье место на этапе азиатской серии Ле-Ман в Малайзии.

Уже на третьей гонке сезона российская команда G-Drive Racing, за которую выступают Роман Русинов, Джеймс Френч и Леонард Хогенбом имела все шансы на досрочную победу в чемпионате азиатской серии Ле-Ман. Для этого нужно было победить, любой другой результат оставлял, пусть и небольшие, шансы соперникам.

Два стартовых этапа прототип Aurus 01 российской команды уверенно приходил на финиш первым и заработал максимальное количество очков - 50.

Третий этап проходил на автодроме Сепанг, которая до 2017 года принимала "Формулу-1", а саму трассу проектировал легендарный архитектор Герман Тильке, привлекавший в качестве консультанта самого многократного чемпиона мира в "Формуле-1" Михаэля Шумахера. Отличительной чертой трассы является то, что она очень быстрая.

Четырехчасовая гонка стартовала в 17:00 по местному времени и вторая половина проходила уже при свете фар. Помогло искусственное освещение, установленное в Сепанге совсем недавно.

Несмотря на все старания пилотов, экипаж команды G-Drive Racing не смог одержать третью победу подряд. Быстрее них оказались пилоты команд Eurasia Motorsport и Thunderhead Carlin Racing. Русинов и его товарищи финишировали третьими.

Российская команда сохранила лидерство, но позволила конкурентам заметно приблизиться. Так что следующий этап в Тайланде обещает стать еще более интересным.