Эксперт рассказал, насколько вырастет пенсия, если за ней не обращаться 10 лет

Россияне могут отказаться от получения страховой пенсии по старости для того, чтобы в дальнейшем получать ее в более высоком размере.

Такая норма содержится в 400-ФЗ "О страховых пенсиях". "По закону можно и не оформлять пенсию после достижения установленного пенсионного возраста. В этом случае гражданин затем может получить приличную надбавку. Например, отложенная на 5 лет пенсия - это плюс 30-40% к установленной по обычному возрасту. Хотя в некоторых случаях выгоднее все-таки выйти на пенсию и продолжить работать. В этом случае человек будет получать и страховую пенсию (без ежегодной индексации), и зарплату", - пояснил "Российской газете" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

По закону человек может отказаться от пенсии и уже будучи пенсионером. Например, при устройстве на работу на любой срок не меньше года. Это поможет увеличить пенсионные выплаты в будущем, когда человек решит полностью завершить свою трудовую карьеру. Чем больше у работника накопится страховых пенсионных коэффициентов, которые зависят, в том числе, и от отчислений работодателя в страховые фонды, тем выше насчитают сумму пенсии впоследствии.

К тому же, когда человек снова начнет получать пенсию, она будет увеличена на все плановые индексации, прошедшие за годы работы. Например, если женщина имеет трудовой стаж в 30 лет, 120 пенсионных коэффициентов и готова выйти на пенсию в 55,5 лет, то размер ее пенсии составит около 15 тысяч рублей. А вот если женщина обратится за назначением страховой пенсии по старости через 5 лет после возникновения права на нее, то размер ее пенсии составит более 20 тысяч рублей. И это более чем на 40 процентов больше, чем если бы женщина вышла на заслуженный отдых в установленный срок.

Ну а в два с лишним раза пенсия увеличится (до 33-35 тысяч в месяц), если обратиться за ее назначением через 10 лет после наступления установленного срока выхода на отдых. Стоит отметить, что это средние расчеты. В каждом конкретном случае сумма страховой пенсии рассчитывается индивидуально.