Эмманюэль Макрон: Россию нельзя постоянно блокировать и игнорировать

Вопрос о том, как строить диалог с Россией, не часто поднимается на проходящей в Мюнхене конференции по безопасности. Значительно чаще выступающие здесь политики ведут речь о силовом сдерживании Москвы. На этом фоне оценки нынешних и грядущих отношений с Россией со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона выглядели очевидным диссонансом с прозвучавшим ранее подходом. В субботу главными критиками Кремля выступали американские докладчики - министр обороны и госсекретарь США, а также примкнувший к ним генеральный секретарь НАТО.

По мнению Макрона, "недоверие к России стало своеобразной стратегией Запада". Но введенные против Москвы санкции, признал Макрон, не принесли ничего позитивного. Французский президент считает, что Европе нужно установить с Россией стратегический диалог, в ходе которого европейцы могли бы проявить большую решимость и напор, чем сегодня. Пока же сложившееся статус-кво таково, что Европа и Россия не разговаривают друг с другом, в то время, как по всему миру возникают конфликты. "Мы хотим опять встречаться в рамках нормандского формата", - подчеркнул Макрон. Он убежден: "Россию нельзя постоянно блокировать и игнорировать".

"Не думаю, что Москва будет использовать противоречия, которые есть между нами", - заключил французский лидер, очевидно имея ввиду разногласия между странами единой Европы. Нет смысла вдаваться в правильность или ошибочность проведенного Макроном на Мюнхенской конференции анализа, кто для Москвы друг, а кто враг. Куда любопытнее сделанный президентом Франции геополитический вывод - "единственным партнером, который существует у России - это Европа". "Мы очень близки друг другу, нам нужно думать о том, как установить доверие", - объяснил Макрон.