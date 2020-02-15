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15.02.2020 19:11
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Факты подтверждают прозрачность противоэпидемической работы Китая

15 февраля Пресс-канцелярия Госсовета КНР в Ухане провела брифинг, в ходе которого были объявлены последние меры Китая по борьбе с эпидемией. Сейчас во всех регионах страны, кроме провинции Хубэй, уже 10 дней подряд сокращается число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной пневмонией, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT

Около 30-40% заболевших пневмонией были выписаны из двух уханьских госпиталей для тяжелобольных пациентов. Данные показывают, что благодаря усилиям всей страны в противоэпидемической работе были достигнуты эффективные результаты, на это в большой степени повлияли принципы открытости и прозрачности предоставления информации.

Вспышка эпидемии вызывает у людей панику, в такой критический момент информационная прозрачность становится лучшим общественным стабилизатором. Точные открытые данные вселяют уверенность в эффективности противоэпидемических мер государства и помогают людям принять защитные меры самостоятельно. Прозрачность данных также помогает устранить ложную информацию и справиться со всевозможными слухами. С начала эпидемии коронавирусной пневмонии Китай сразу же предоставил всю информацию ВОЗ и мировому сообществу, Китай также представил полный геном коронавируса.

Противоэпидемические усилия Китая эффективно сдержали распространение коронавируса в других странах. Сейчас число больных коронавирусной пневмонией за пределами Китая составляет едва ли 1%. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 12 февраля в Женеве отметил, что за рекордно короткий сроки китайские ученые выделили штамм нового коронавируса и предоставили информацию о его полном геноме, что способствовало обнаружению зараженных в других странах мира. Президент США Дональд Трамп также в своем посте в Twitter подчеркнул, что США одобряют усилия и информационную прозрачность Китая в противоэпидемической работе.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Однако соотечественник Трампа, глава Национального экономического совета США Ларри Кудлоу в интервью подверг критике Китай за его якобы "непрозрачные действия", отметив о "резких расхождениях в цифрах". Кудлоу, возможно, имел виду данные, касающиеся новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на 12 февраля - 15152. За день до этого дня этот показатель был на уровне 2015.

Китай уже дал объяснение этому резкому увеличению новых подтвержденных случаев. Дело в том, что до 12 февраля диагнозы о подтвержденных случаях давали только по результатам анализа нуклеиновых кислот, а с 12-го числа диагнозы стали ставить и по результатам томографии. Поэтому цифры значительно расходились, о чем своевременно написал ряд китайских СМИ. Коронавирусная пневмония - это незнакомое науке заболевание, его изучение требует клинической практики и времени. Тот факт, что Китай внес поправки в критерии диагностирования и вовремя опубликовал их, как раз и свидетельствует об информационной прозрачности противоэпидемических действий Китая и высокой ответственности китайского правительства за жизнь и здоровье граждан.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан 14 февраля отметил в СМИ, что Китай ведет активное сотрудничество с ВОЗ, приглашает международных специалистов, делится информацией с международным сообществом. Райан не согласен с Кудлоу. Он призвал весь мир совместно бороться с эпидемией, а не политизировать нынешнюю ситуацию.

В тот же день генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил, что все члены международной группы экспертов ВОЗ прибудут в Китай в эти выходные для оказания помощи в борьбе с эпидемией коронавирусной пневмонии. Это еще один факт, свидетельствующей о прозрачности Китая в ходе противоэпидемической работы.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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