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15.02.2020 14:24
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура обвинила Нидерланды в уклонении от расследования дела MH17

Генпрокуратура раскритиковала отказ Нидерландов судить подозреваемых по делу MH17 в РФ, подчеркнув, что это является уклонением от проведения всестороннего расследования катастрофы, передает ТАСС.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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- К сожалению, в конце декабря 2019 года поступил ответ об отказе в удовлетворении этой просьбы, - сообщили в ведомстве. - Таким образом, власти Нидерландов в очередной раз уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН".

В Генпрокуратуре добавили, что участие в расследовании российских правоохранительных органов смогло бы обеспечить право потерпевших на выяснение истинных причин катастрофы и привлечение виновных к ответственности, вне зависимости от их гражданской принадлежности.

Напомним, самолет компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек. Для расследования причин авиакатастрофы была создана Совместная следственная группа. В нее вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы В мире Европа Нидерланды Правительство Генпрокуратура Крушение Boeing под Донецком

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