Голевой пас Головина помог "Монако" обыграть "Монпелье"

В стартовом матче 25-го тура чемпионата Франции "Монако" победил на своем поле "Монпелье" - 1:0. Единственный гол с передачи Александра Головина забил Ислам Слимани.

Будь Головин чуть удачливее, в этой встрече он записал бы себе в актив не только результативную передачу, но и гол. В первом тайме у россиянина было два убойных шанса. Однако в обоих случаях Александр не попал по воротам с нескольких метров.

А забили монегаски на 52-й минуте: Головин навесил с углового, Слимани выпрыгнул выше всех в чужой штрафной и точным ударом головой открыл счет. Этот гол так и стал единственным в матче.

Победив, "Монако" с 38-ю очками поднялся в турнирной таблице с седьмого на пятое место, опередив "Страсбург" и "Монпелье". В следующем туре команда отправится в гости к "Дижону".

Что касается непосредственно Головина, то в 23 матчах в нынешнем розыгрыше французского первенства россиянин забил три мяча и отметился четырьмя результативными передачами.