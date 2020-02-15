Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене

На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.

"Силы ПВО с помощью усовершенствованной ракеты земля-воздух сбили в небе над провинцией Эль-Джауф "принадлежащий вражеским силам" военный самолет", - сообщил в эфире телеканала "Аль-Масира" официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция пока никак не прокомментировала произошедшее. Ранее мятежники не раз сообщали о сбитых ими разведывательных беспилотниках, пишет РИА Новости.