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15.02.2020 10:42
Рубрика: Власть

Кабмин одобрил создание регистра имеющих право на бесплатные лекарства

Текст: Владимир Кузьмин

Кабинет министров на заседании 13 февраля одобрил пакет поправок в законодательство для совершенствования системы обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Документом, в частности, предусмотрено создание специального федерального регистра граждан, имеющих право на получение такой помощи за счет бюджетных средств, установлен порядок его ведения.

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Кроме того, устанавливается обязанность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не реже одного раза в год. "Законопроектом предлагается обеспечить всех льготников препаратами в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - подчеркнул на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

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