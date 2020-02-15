Кабмин одобрил создание регистра имеющих право на бесплатные лекарства

Кабинет министров на заседании 13 февраля одобрил пакет поправок в законодательство для совершенствования системы обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Документом, в частности, предусмотрено создание специального федерального регистра граждан, имеющих право на получение такой помощи за счет бюджетных средств, установлен порядок его ведения.

Кроме того, устанавливается обязанность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не реже одного раза в год. "Законопроектом предлагается обеспечить всех льготников препаратами в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - подчеркнул на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.