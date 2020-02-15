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15.02.2020 14:33
Рубрика: В мире

Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Текст: Ольга Игнатова

Летучие мыши, по мнению министерства науки и техники КНР, являются главными переносчиками коронавируса. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Ученые пришли к такому выводу методом исключения. По словам главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбиня, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, ученые пришли к заключению что летучие мыши - самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса.

Фото: Андрей Самсонов/ТАСС
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При этом новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

Как сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на информацию Государственной Комиссии здравоохранения КНР, на 15 февраля зарегистрировано 66 576 случаев заболевания коронавирусом. За сутки прирост составил 2644 случая (4%).

Наибольшее число заболевших - в провинции Хубэй (54406 человек). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 16,6% - в тяжелой (11 053).

Летальность составляет 2,3 % (1524 случаев, из них 1457- в провинции Хубей).

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID 19

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