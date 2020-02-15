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15.02.2020 09:40
Рубрика: Спорт

Конькобежец Кулижников стал чемпионом мира на дистанции 500 метров

Текст: Максим Домчев

Россиянин Павел Кулижников стал победителем чемпионата мира в отдельных видах, который проходит в Солт-Лейк-Сити. Он быстрее всех преодолел дистанцию 500 метров.

Результат Кулижникова - 33,727 секунды. Второй результат показал еще один представитель России Руслан Мурашов - 33,995. В Солт-Лейк-Сити россиянин установил личный рекорд. Еще один наш спортсмен - Виктор Муштаков, несмотря на персональный рекорд - 34,059, не смог попасть в тройку призеров. Помешал ему в этом японец Тацуя Синхама - 34,035.

Фото: EPA
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Кулижников на чемпионатах мира по отдельным видам завоевал четвертую золотую медаль. Он же является обладателем мирового рекорда на пятисотметровке - 33,61 секунды.

Еще одну медаль в копилку сборной России принесла Ангелина Голикова, завоевавшая серебро на 500 м у женщин. Россиянка преодолела дистанцию за 36,741 секунды. Победу праздновала японка Нао Кодайра, сумевшая опередить россиянку на 0,04 секунды. Третье место заняла еще одна спортсменка из нашей страны Ольга Фаткулина - 36,789.

После двух дней соревнований в копилке российской команды шесть медалей - золото, три серебра и две бронзы. Лидирует в медальном зачете сборная Нидерландов, завоевавшая две золотые и три серебряные медали.

Чемпионат мира завершится 16 февраля.

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