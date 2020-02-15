Крашенинников комментирует ход работы над изменениями в Конституции

Председатель комитета Госдумы по госстроительству, сопредседатель Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павел Крашенинников сообщил, что 14 февраля Комитетом направлено предложение в Совет Госдумы продлить срок представления поправок ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции до 2 марта. Такое решение было принято по итогам состоявшейся 13 февраля встречи рабочей группы с президентом, участники которой пришли к выводу: сроки должны быть достаточными, чтобы рассмотреть и проработать все поступающие предложения, но и затягивать этот процесс не нужно.

Павел Владимирович, чем вызвана отсрочка: рабочая группа не успела рассмотреть все поступившие предложения или разногласия среди членов группы оказались слишком большими?

Павел Крашенинников: Обсуждение действительно проходит очень бурно и эмоционально: мы все разные, и это большой плюс. Состав рабочей группы вполне адекватно представляет структуру российского общества, что позволяет всесторонне рассмотреть поступающие предложения. А их вносят граждане и организации, различные в социальном, профессиональном и возрастном аспектах. Всего поступило уже более 500 предложений по поправкам к Конституции. В профильном комитете Госдумы по госстроительству и законодательству на сегодняшний день находится более 230 официальных поправок от субъектов права законодательной инициативы.

Мы рассматриваем и оцениваем предлагаемые поправки с позиции главной цели внесенного президентом законопроекта - обеспечить устойчивое развитие общества, достойную жизнь граждан и повышение эффективности государства. Конечно, действующая Конституция изначально была ориентирована на эти цели. Однако 26-летний опыт ее применения убеждает, что многих существующих ныне возможностей для ее полной реализации до сих пор не было. Поправки и должны учесть это обстоятельство.

Как различаются поправки, приходящие от граждан и предложения депутатов, сенаторов, заксобраний, других участников с правом законодательной инициативы?

Павел Крашенинников: Людей больше интересуют проблемы и гарантии социального обеспечения - такие предложения составляют треть от общего числа. Ровно столько же наших граждан пишут об обеспечении территориальной целостности и суверенитета государства.

Много поправок, связанных со взаимодействием ветвей власти и системой сдержек и противовесов. Это больше волнует юристов, политологов, чиновников, нежели основную массу населения. Так что эта тема отнюдь не на первом месте, но мы понимаем важность этих норм и поэтому стараемся максимально их усовершенствовать с учетом опыта развития нашей страны, и при этом избежать неоднозначного толкования.

Что касается предложений от субъектов права законодательной инициативы, то они в целом аналогичны, но имеют более выраженную политическую направленность. В основном предлагаются поправки в главы, посвященные Федеральному Собранию, главы "Президент", "Правительство", и, конечно же, есть социальные поправки.

В обществе разгорелся острый спор, надо ли и в каком виде включать в Конституцию вопрос о семье. Причина понятна: на Руси во все времена семья, родители, считались святым делом. Не случайно как высшие ценности соединились в одно понятие слова "Родина - мать". А теперь на Западе - "родитель номер 1" и "родитель номер 2". Неужели велик риск, что и у нас такое может появиться?

Павел Крашенинников: Президент на встрече с рабочей группой дал исчерпывающий ответ на этот вопрос. Так что сейчас серьезных угроз традиционным семейным ценностям нет. Но мы совершенствуем конституционные положения не только для сегодняшнего дня, но и для будущих поколений. Поэтому вполне может быть, что нормы о защите семьи стоит зафиксировать в Конституции.

При этом хотел бы отметить, что действующий Семейный кодекс как раз исходит из традиционных семейных ценностей. Это один из самых стабильных наших кодексов, с момента принятия в 1995 году он претерпел меньше всего изменений.

Важно понимать, что с юридической точки зрения закрепить в законодательстве определение семьи нельзя - бывают ведь и неполные семьи. Поэтому в законах можно говорить только об определении круга членов семьи. Отталкиваясь от общепринятого понимания, Семейный кодекс относит к ним супругов, родителей и детей, а также усыновителей и усыновленных. Поскольку семья - явление социальное, закон, не давая определения семьи и не стремясь урегулировать все и вся, говорит о правах и обязанностях членов семьи и некоторых других лиц. Стоит учитывать, что отношения, регулируемые семейным правом, возникают не только на основе брака, но и родства, усыновления, опеки и попечительства, принятия детей на воспитание.

Сегодня в обществе, в том числе российском, распространено такое явление, как гражданский брак. Как тут быть с традиционными семейными ценностями?

Павел Крашенинников: Не берусь дискутировать, скажу лишь, что в российском Семейном кодексе четко и недвусмысленно говорится о том, что брак может быть заключен между мужчиной и женщиной, достигшими брачного возраста. Есть и некоторые другие условия. Закон не признает незарегистрированный брак и не считает браком сожительство мужчины и женщины, даже если они ведут общее хозяйство. При этом запретов на сожительство, конечно же, нет и быть не может.

Еще одна важная тема - культура. Многие ученые, признанные мастера искусств, политологи считают, что именно культура является той связующей нитью времен и поколений, которая помогла народу осознать свое место и роль в истории и тем сохранить Россию. Будет ли этот статус культуры закреплен в Конституции?

Павел Крашенинников: Хотелось бы всячески поддержать деятелей культуры. Я считаю, что и право - это тоже элемент культуры. Очевидно, что такой акцент в Конституции, кроме прочего, даст толчок к продвижению "многострадального" проекта закона о культуре. У нас ведь до сих пор действует союзный закон.

Более того, поправки о культуре, науке, молодежной политике, на первый взгляд, носящие декларативный характер, после внесения в Конституцию будут раскрываться в отраслевом законодательстве и очевидно влиять на глобальные вопросы.

По всей видимости, после изменений в Конституции работа по изменению законодательства предстоит большая?

Павел Крашенинников: Да, после принятия поправок в Основной закон необходимо будет внести изменения в более чем 50 законодательных актов, обеспечивающих реализацию положений Конституции. И потребуется разработать новый закон о Госсовете.

Рабочая группа анализирует предложения и не связанные с текстом Основного закона. По итогам нашей работы мы предложим правительству и парламенту соответствующие рекомендации. Полагаю, что нарабатываемый рабочей группой механизм обратной связи государства и общества в процессе развития российского законодательства может оказаться весьма полезным и в дальнейшем.