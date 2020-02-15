Куба поможет Китаю в борьбе с коронавирусом COVID-2019

Глава Кубы Мигель Диас-Канель поддержал власти Китая в борьбе с коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщается в заявлении на сайте президента Кубы.

В ходе состоявшегося накануне визита президент Острова Свободы в посольство КНР в Гаване и рабочей встречи с главой дипмиссии Ченом Си, Диас-Канель также отметил высокую "эффективность принимаемых китайским правительством мер по борьбе с распространением заболевания". Глава Острова Свободы также отметил готовность "помочь китайскому народу всем, что в силах Кубы".

- У Китая есть необходимый опыт и умелое руководство Компартии, чтобы преодолеть возникшие сложности, - констатировал Диас-Канель.

Ранее стало известно, о какой именно помощи со стороны Кубы может идти речь. 5 февраля Национальная комиссия здравоохранения Китая одобрила использование кубинского препарата - Interferon alfa 2B - для использования в борьбе с коронавирусом. Производство медикамента было начато совместным китайско-кубинским предприятием Changeheber в китайском городе Гирин (расположенном в одноименной провинции на востоке Китая) 25 января этого года по кубинской технологии. Как заявил в эфире национального телевидения советник кубинской фармацевтической компании BioCubaFarma, Interferon alfa 2B успешно показал себя в борьбе со схожими респираторными вирусами.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, 1523 из них - скончались.

В свою очередь специалисты ВОЗ, проанализировав масштабы и темпы распространения вируса не исключают, что что две трети мира могут заразиться коронавирусом COVID-19.