Новости

Куба поможет Китаю в борьбе с коронавирусом COVID-2019 20:05
Артур Пирожков выложил клип с женой 19:54
85-летний Ширвиндт опроверг информацию о своем скором уходе из театра 19:42
Когда за проезд под "кирпич" ГИБДД не лишает прав 19:39
Сборная России досрочно выиграла чемпионат мира по санному спорту 19:27
Швед Дюплантис обновил свой мировой рекорд в прыжках с шестом 19:03
Посол КНР в США: Китай придерживается принципов открытости в борьбе с эпидемией 18:58
Лидер Rammstein дал русское матерное название своей новой группе 18:49
Турцию обвинили в передаче террористам американских ПЗРК 18:42
Онкологи рассказали об успехах в лечении меланомы 18:00
Фото: Орландо Блум сделал татуировку с ошибкой 17:57
Улицу уральского города назовут в честь первой жены Высоцкого 17:42
Вышел трейлер фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" 17:36
Захарова дала оценку Мюнхенской конференции по безопасности 17:24
Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию Устюгова 17:10
Лавров: Саммит "пятерки" СБ ООН не означает создание "закрытого клуба" 17:03
В Беларуси чтят память воинов-интернационалистов 16:55
В России дали оценку идее Зеленского про украинские выборы в Крыму 16:25
Американцев эвакуируют с лайнера Diamond Princess до окончания карантина 16:19
Названа возможная причина гибели машиниста "Ласточки" во Владимире 16:13
Видео: Китайская медсестра вышла замуж в больнице Ухани по видеочату 16:08
Дочь бывшего главы разведки США обвинили в совершении убийства 15:59
Найденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку 15:55
Южноуральцы отметили годовщину падения метеорита 15:50
В Самарской области на улице нашли младенца в пакете 15:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
15.02.2020 20:05
Рубрика: В мире

Куба поможет Китаю в борьбе с коронавирусом COVID-2019

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

Глава Кубы Мигель Диас-Канель поддержал власти Китая в борьбе с коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщается в заявлении на сайте президента Кубы.

В ходе состоявшегося накануне визита президент Острова Свободы в посольство КНР в Гаване и рабочей встречи с главой дипмиссии Ченом Си, Диас-Канель также отметил высокую "эффективность принимаемых китайским правительством мер по борьбе с распространением заболевания". Глава Острова Свободы также отметил готовность "помочь китайскому народу всем, что в силах Кубы".

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

- У Китая есть необходимый опыт и умелое руководство Компартии, чтобы преодолеть возникшие сложности, - констатировал Диас-Канель.

Ранее стало известно, о какой именно помощи со стороны Кубы может идти речь. 5 февраля Национальная комиссия здравоохранения Китая одобрила использование кубинского препарата - Interferon alfa 2B - для использования в борьбе с коронавирусом. Производство медикамента было начато совместным китайско-кубинским предприятием Changeheber в китайском городе Гирин (расположенном в одноименной провинции на востоке Китая) 25 января этого года по кубинской технологии. Как заявил в эфире национального телевидения советник кубинской фармацевтической компании BioCubaFarma, Interferon alfa 2B успешно показал себя в борьбе со схожими респираторными вирусами.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, 1523 из них - скончались.

В свою очередь специалисты ВОЗ, проанализировав масштабы и темпы распространения вируса не исключают, что что две трети мира могут заразиться коронавирусом COVID-19.

В мире Северная и Центральная Америка Куба В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID 19

Главное сегодня

Турцию обвинили в передаче террористам американских ПЗРК
Первая смерть от коронавируса подтверждена в Европе
В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
Пушков отреагировал на заявление МИД Британии о словах Путина про родителей
Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США