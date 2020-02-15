"Лаборатория Касперского" назвала способы защиты от хакеров

Заклеивать веб-камеру и микрофон на ноутбуке или персональном компьютере для того, чтобы минимизировать возможные несанкционированные вторжения, не стоит, посоветовала в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности "Лаборатории Касперского" Мария Наместникова.

По ее словам, такие наклейки оставляют следы и портят оптику. Нужны специальные наклейки, которые при необходимости можно просто сдвинуть в сторону. А вот на смартфоне так закрыть камеру не получится, поэтому стоит обращать внимание, куда она направлена.

Тем не менее риски остаются. "Не забывайте, что заклеивание камеры не защитит от записи голоса с микрофона и, наконец, от шпионажа в те моменты, когда вы сами решили воспользоваться камерой", - отметила Наместникова. Лучше установить специальные защитные программы, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, добавила эксперт.