Лавров и Помпео поговорили на Мюнхенской конференции без свидетелей

Когда спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вся в ослепительно красном, словно подрумяненный солнечными лучами помидор, энергично завладела микрофоном на Мюнхенской конференции по безопасности, я подумал: Трампу не поздоровится. Но ошибся. Вместо пламенной речи о предвыборном брожении умов в Америке, Пелоси неожиданно отказалась выносить сор из вашингтонской избы. В итоге ее речь, посвященная пользе демократии, выглядела сбивчивой и мало запоминающейся. Даже не верилось, что это та самая Нэнси, которая всего несколько дней назад эмоционально, на телекамеры, порвала речь президента США, с которой тот обращался к американским законодателям. По сути же первая конгресс-леди призвала к объединению усилий Европы и США в интересах глобальной безопасности, обрушилась на китайских производителей оборудования для сетей 5G и попутно призвала американские власти применять мягкую силу для борьбы с бедностью.

Пока Пелоси эксплуатировала образ все понимающей "бабушки американского народа", ранее присущий Хиллари Клинтон, ее главный оппонент в делегации США, госсекретарь Майкл Помпео встречался на полях конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Еще до начала мероприятий в Мюнхене по поводу возможного формата таких переговоров было много дипломатического тумана. Американская сторона не давала ответа, где и когда состоится беседа руководителей внешнеполитических ведомств и состоится ли она вообще. Хотя вся логика мюнхенской конференции говорила "за" встречу - не пересечься в кулуарах Лавров и Помпео даже гипотетически не могли. А значит разговора было не миновать. В итоге все выяснилось в последний момент - переговоры состоялись, но без прессы, фотографов и делегаций. Как обтекаемо говорят дипломаты в таких случаях - стороны обменялись мнениями, после чего без комментариев разошлись по своим переговорным.

Если судить по заявлениям председателя Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера, которые тот делал в 2019 году, уже в 2020-м мы должны были присутствовать на поминках либерального миропорядка. "Весь либеральный порядок похоже разваливается, - писал Ишингер год назад, - мы переживаем эпохальный сдвиг. Старая эпоха заканчивается, а грубые очертания новой политической эпохи только начинают вырисовываться".

Однако, следует признать, что эта наполненная пессимизмом политическая шарманка звучит в Мюнхене не первый год и веры ей нет никакой. Ежегодно в докладе, который готовит к конференции большая группа экспертов, его авторы эмоционально переживают за будущее Европы, ее безопасность, хоронят ее либеральный строй и плачутся по поводу неверных, с их точки, зрения глобальных трендов. А потом с удовлетворением наблюдают, как участники дискуссий в Мюнхене с негодованием отвергают сделанные выводы и заверяют друг друга, что они не допустят, не позволят вот так, за здорово живешь, разрушить европейские надежды.

В 2020 году эта игра под рабочим названием "переубеди меня, если сможешь", была посвящена теме "беззападности" и России. По поводу "беззападности" команда Ишингера пришла к выводу, что "мир становится менее западным, причем менее западным становится и сам Запад". А если в глобальном смысле, то, как пишут авторы доклада "мы - свидетели распада Запада как относительно сплоченной геополитической конфигурации". В отношении России на мюнхенском фронте все обстояло без перемен. Москва, по мнению составителей доклада, "опасный противник, который бросает Западу вызов". Добавлю, что горестные перепевы этого тезиса звучат много конференций подряд и аудиоряд ничуть не меняется. Но в 2020 году в противники Запада был зачислен Китай, хотя в более "лайтовой", чем Россия, форме.

Схематично ключевой вопрос, стоящий перед участниками мюнхенской конференции, я бы сформулировал так: как сделать Европу более дееспособной? По мнению Ишингера, после того, как США объявили о своем уходе из кризисных регионов, "возникший таким образом вакуум занимают Россия и такие региональные державы, как Иран и Турция". Так что европейцам, если они не хотят проспать свое будущее, предстоит ответить на ряд вопросов, а еще лучше что-либо предпринять. Например, им следует решить, будут ли они самостоятельными в оборонном плане или продолжат цепляться за США? Надо ли Европе и дальше сориться с Москвой, обвиняя ее в нарушении комфортного Западу миропорядка, или, напротив, следует примириться с Россией и действовать сообща в горячих точках. И, наконец, стоит ли европейцам участвовать в военных операциях вне территории Евросоюза, или они должны преимущественно уделять внимание защите собственных границ и отказаться от непосильных геополитических притязаний.

"Мы должны сделать Европу более дееспособной, иначе все вместе пойдем ко дну", - провоцировал участников Мюнхенской конференции Ишингер.

Сразу вынужден признать: провокация не удалась. Точнее, высокопоставленные участники встречи в Мюнхене в пятницу на нее "не купились". Выразителем этой антиаллармистской повестки стал канцлер Австрии Себастьян Курц. Вместо рассуждений о глобальном он просто заявил: "Европе надо меньше себя критиковать и активнее продвигать свою политическую модель". Курц считает это более продуктивным, чем заламывание рук по поводу исчезающих западных ценностей.

Предполагалось, что выступление президента ФРГ Вальтера Штанмайера даст мощный импульс будущей дискуссии. Но у немецкого лидера лучше всего получилось констатировать то, что не нравится Германии. А вот с рецептами того, как следует действовать, все обстояло не так прозрачно. Штанмайер то уверенно заявлял, что "безопасность Европы построена на отношениях с Америкой" и "Евросоюз не в состоянии в одиночку гарантировать мир и безопасность", то возмущался тем, что "США пытаются восстановить былое величие за счет соседей и партнеров". А закончил президент Германии и вовсе "за упокой": "Мы не можем никому обещать понятность и определенность", поскольку "эрозию международного порядка Западу остановить не удается". Хотя, может, дело в том, что так называемой эрозии подвергается порядок, который устраивал только Запад и был основан на модели однополярного мира. В этой связи трудно не согласиться со Штанмайером, что повышение расходов на НАТО до двух процентов ВВП не обеспечат участникам блока ни мира, ни безопасности в будущем.

В отношении России президент Германии предложил "разработать новую политику и не ограничиваться пустыми заявлениями и санкциями". Понимай, как хочешь: то ли он за то, чтобы эти санкции снять, то ли, напротив, выступает, чтобы сделать их жестче.

В целом первый день работы мюнхенской конференции хотя не обошелся без стереотипной критики в адрес России, но она явно не была доминирующей в выступлениях. Временами камеры выхватывали грустное лицо сидящего в зале экс-президента Украины Петра Порошенко. На этот раз он оказался в роли слушателя-статиста - на конференции запланирована речь действующего главы Украины Владимира Зеленского.

Выступление Сергея Лаврова в Мюнхене состоится в субботу на тему: "Глобальный беспорядок: есть ли шансы для новой повестки дня". В ходе дискуссии Лавров изложит подходы Москвы к построению всеобъемлющей архитектуры безопасности на пространстве "Большой Евразии".