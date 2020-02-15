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15.02.2020 18:07
Рубрика: Спорт

Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону

Текст: Максим Домчев
Российский биатлонист Александр Логинов стал лучшим спринте на чемпионате мира, который проходит в Италии. Российская команда прервала серию из 28 гонок без подиумов.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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После двух неудачных гонок на старте сезона на мужской спринт болельщики и все любители биатлона смотрели с особой надеждой. Еще по ходу эстафетной гонки выяснилось, что лидер мужской сборной России Александр Логинов подошел к турниру в неплохой форме - на своем этапе он смотрелся убедительно и не уступил лидерам.

В гонке на 10 км в субботу Логинов стартовал после своих главных конкурентов. А они на трассе устроили настоящую битву. Йоханнес Бе даже несмотря на штрафной круг долгое время шел впереди планеты всей, но затем какую-то космическую скорость развил француз Кантен Фийон-Майе. На последнем круге он выиграл у норвежца 17 секунд и по праву стал лидером, даже несмотря на штрафной круг.

Мартен Фуркад, не так давно повздоривший с Анфисой Резцовой, стрелял точно, но в скорости все же уступил. Однако этого хватило на то, чтобы опередить Йоханнеса Бе более чем на три секунды.

А в это время чудеса на трассе творил Александр Логинов. Он чисто отстрелял первый рубеж и ушел на трассу, отставая от лидера всего на две секунды. Отрезок до второй стрельбы россиянин преодолел быстро, а в стойке промахов не допустил, уйдя на трассу с семисекундным преимуществом над Фийоном-Майе. Логинов отработал оставшуюся гонку на пределах возможностей и опередил француза на финише на 6,5 секунды.

Но в гонке еще оставались соперники, способные потеснить россиянина с трона. Однако с каждой минутой становилось понятно, что сделать это не смоет никто. Есть первое золото в копилке сборной России. Напомним, что на прошлогоднем чемпионате мира российская команда не выиграла ни одной награды высшего достоинства.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2020

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