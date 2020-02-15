МЧС: Российско-сербский гуманитарный центр укрепляет потенциал Балкан

Делегация МЧС России посетила Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ), дислоцирующийся в Нише, - уникальную структуру, предназначенную исключительно для помощи, спасения и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами, чью работу высоко оценили президенты России и Сербии.

Первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян провел консультации в Нише с госсекретарем МВД Сербии Милосавом Миличковичем, заместителем главы Международной организации гражданской обороны Андреем Кудиновым, послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко и содиректором РСГЦ Андреем Мамченковым. Он выразил уверенность в дальнейшем перспективном развитии Центра, который, по его словам, способствует укреплению потенциала как Сербии и России, так и Балканского региона в целом, в плане безопасности при пожарах, чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Стороны обсудили возможности задействования потенциала РСГЦ на образовательном, культурном, спортивном и других смежных общественно значимых направлениях.

"У центра, с нашей точки зрения, большие перспективы, и Международная организация гражданской обороны подтвердила их. Туда входят 59 стран, они будут приезжать сюда на обучение. Любой из подобных визитов - это расширение границ, это обмен мнениями, передовым опытом, технологиями, совершенно другая атмосфера по повышению профессионального уровня", - констатировал Александр Чуприян.

В МЧС России подчеркивают, что участники переговоров выразили готовность приступить к практической реализации всех достигнутых в ходе встречи в Нише договоренностей по направлениям развития РСГЦ, расширению географии и социальной значимости его деятельности. "Уверен, что при обоюдном желании мы решим все задачи на благо наших стран, но не только для них, но и для всего человечества", - сказал первый замминистра МЧС РФ.

Между тем в интервью ТАСС Александр Боцан-Харченко рассказал о ситуации вокруг статуса РСГЦ, перспективах решения этого вопроса. "Уточню, что РСГЦ имеет официальный статус - он зарегистрирован как межправительственная некоммерческая организация в соответствии с сербским законодательством, - указал посол. - Центр зарекомендовал себя не только здесь, в Сербии, но и шире, в региональном плане, как очень нужная, важная и эффективная в случае гуманитарных катастроф структура. Я бы даже сказал - без всякого преувеличения - незаменимая структура в регионе. Мы все помним пожары на побережье, наводнения в Сербии и в Боснии и Герцеговине и много иных примеров, когда действовал Центр, действовала Москва, используя его потенциал и возможности. Если сравнивать это с реакцией МЧС в аналогичных ситуациях до создания РСГЦ, то при наличии Центра реакция была более быстрой и эффективной, и это все понимают".

Высокопоставленный дипломат констатировал, что РСГЦ выбран Западом как один из объектов для нападок, и вокруг него стали создаваться мифы, что это какое-то шпионское гнездо. Кроме того, по его словам, "проблема с предоставлением привилегий и иммунитетов персоналу нашего совместного гуманитарного Центра существует, и она - да, застарелая". "Вы слышали такие бредни, - подчеркнул он. - Доказательств, что там ведется какая-то иная деятельность, кроме гуманитарной, естественно, не существует, более того, мы уже несколько мероприятий проводили, "дни открытых дверей" в прямом смысле, приглашая в Центр и западных представителей. Удивительно, что те, кто наиболее рьяно распространяет мифы, туда не поехали, говоря, что "они и без того все знают". Это подход людей, которые заносчиво привыкли к тому, что их должны слушать и некритически воспринимать на веру все, что говорится. Естественно, эта ситуация помешала развитию правовой базы, которая сопровождает функционирование Центра. Конечно, было бы неправильно говорить, что соглашение, которое зависло, не имеет значения. Будь соглашение, деятельность РСГЦ была бы еще более отлаженной. Но и в этих условиях Центр продолжает работать, и наше сотрудничество по линии МЧС развивается. Летом (2019 года) состоялись масштабные учения, которые прошли очень эффективно. Полагаю, придет время, и это соглашение будет подписано".