МИД Китая назвал факты угрозы со стороны США

По словам политика, США непрерывно оказывают на Пекин давление, по любому случаю критикуют и пытаются очернить. Кто для кого представляет угрозу, понятно с первого взгляда. В то же время, Китай всецело готов следовать "пяти принципам мирного сосуществования" с США, устанавливать и развивать долгосрочные стабильные отношения дружбы и сотрудничества.

Ван И далее указал, что Всекитайское собрание народных представителей никогда не принимало законопроектов, касающихся внутренней политики или дел США, при этом американские законодатели рассмотрели и одобрили целую серию законопроектов, "которые являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая".

Кроме того, китайские военные корабли и самолеты никогда не демонстрировали свои силы вблизи акватории и воздушного пространства США, в то время как американская сторона постоянно отправляет свои военные корабли и самолеты, чтобы "побряцать оружием" у Китая на пороге, отметил Ван И.

Министр подчеркнул также, что Китай никогда не вводил санкции против американских компаний и всегда дружественно относится к инвестициям различных предприятий США, стараясь обеспечить для них благоприятную деловую среду. "Однако США делают все возможное, чтобы оказать давление на китайские компании, вводят в их отношении так называемые односторонние санкции и прибегают к экстерриториальной юрисдикции, ограничивающей права Китая на развитие", - заключил глава внешнеполитического ведомства КНР.