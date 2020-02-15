МИД РФ констатировал высокую степень совпадения оценок Москвы и Пекина

На полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с членом Государственного совета, министром иностранных дел КНР Ван И.

Стороны констатировали высокую степень совпадения оценок и подходов Москвы и Пекина по внешнеполитической проблематике, говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

По данным дипломатов, в беседе был обсужден ряд тем двусторонней повестки дня с акцентом на предстоящие контакты на высшем уровне, а также ход подготовки к очередной встрече министров иностранных дел России, Индии и Китая. Состоялся также доверительный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам.