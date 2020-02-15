Муссолини сохранил звание почетного гражданина города Сало

Большинство депутатов совета города Сало в итальянской области Ломбардия не поддержали предложение исключить посмертно из списка почетных граждан Бенито Муссолини, которое было ему присвоено 23 мая 1924 года, сообщает телеканал Euronews.

Лишь трое членов городского совета поддержали предложение, 14 - отказались. Инициатива советника группы "Salò futura" была отклонена. По данным газеты Corriere della Sera, этот вопрос также поднимался менее года назад и был закрыт с тем же результатом.

"Мы считаем, что помнить о таком историческом персонаже, как Бенито Муссолини, было бы правильным, так же, как и об ошибках, сделанных фашизмом. Но для этого не требуется стирать его из памяти", - пояснил глава городской администрации Джанпьеро Чипани.

Между тем апелляционный суд Милана приговорил к 10-дневному тюремному заключению одиннадцать неофашистов за публичную демонстрацию "римского салюта". Суд пришел к выводу, что символический жест "усиливает опасность распространения дискриминационных идей".

Председатель отделения Национальной ассоциации итальянских партизан в провинции Брешиа поддержал решение суда. По его словам, в школах больше не изучают серьезно ни историю, ни обществоведение. Поэтому любые профашистские действия, пусть даже символические, одобрять нельзя,

Напомним, Бенито Муссолини являлся лидером фашистской партии и главой итальянского правительства с 1922 по 1943 год. Последние годы жизни провел в городе Сало, который фактически стал столицей прогерманской Итальянской социальной республики. В апреле 1945 года немецкие и лояльные Муссолини войска в Италии были разгромлены союзниками, а сам диктатор казнен итальянскими партизанами.