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15.02.2020 21:45
Рубрика: В мире

Муссолини сохранил звание почетного гражданина города Сало

Текст: Александр Саможнев

Большинство депутатов совета города Сало в итальянской области Ломбардия не поддержали предложение исключить посмертно из списка почетных граждан Бенито Муссолини, которое было ему присвоено 23 мая 1924 года, сообщает телеканал Euronews.

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Лишь трое членов городского совета поддержали предложение, 14 - отказались. Инициатива советника группы "Salò futura" была отклонена. По данным газеты Corriere della Sera, этот вопрос также поднимался менее года назад и был закрыт с тем же результатом.

"Мы считаем, что помнить о таком историческом персонаже, как Бенито Муссолини, было бы правильным, так же, как и об ошибках, сделанных фашизмом. Но для этого не требуется стирать его из памяти", - пояснил глава городской администрации Джанпьеро Чипани.

Между тем апелляционный суд Милана приговорил к 10-дневному тюремному заключению одиннадцать неофашистов за публичную демонстрацию "римского салюта". Суд пришел к выводу, что символический жест "усиливает опасность распространения дискриминационных идей".

Председатель отделения Национальной ассоциации итальянских партизан в провинции Брешиа поддержал решение суда. По его словам, в школах больше не изучают серьезно ни историю, ни обществоведение. Поэтому любые профашистские действия, пусть даже символические, одобрять нельзя,

Напомним, Бенито Муссолини являлся лидером фашистской партии и главой итальянского правительства с 1922 по 1943 год. Последние годы жизни провел в городе Сало, который фактически стал столицей прогерманской Итальянской социальной республики. В апреле 1945 года немецкие и лояльные Муссолини войска в Италии были разгромлены союзниками, а сам диктатор казнен итальянскими партизанами.

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