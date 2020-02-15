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15.02.2020 19:38

"Ночные снайперы" представили новый альбом "Невыносимая легкость бытия"

Текст, фото: Ирина Федорова
Ради презентации нового альбома "Ночных снайперов" соорудили сцену на 360 градусов - такую, что смотреть концерт можно было со всех сторон зрительного зала "ВТБ Арены".

Два луча-подиума уходили в зрительный зал, а в центре построили огромный куб-полиэкран, на котором показывали трансляцию концерта для тех, кто оказался в дальних рядах. Периодически опускающийся куб позволял и отделять разные смысловые блоки премьеры. Их оказалось три, как и три образа, в которых Диана Арбенина предстала еще при оформлении альбома, а теперь и на сцене. Три цвета, три платья: черное, строгое в начале программы, красное ближе к середине и белое в финальной части - будто символизирующее наконец-то самое светлое и оптимистичное в жизни.

Фото: Good Music Show
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Начало программы задержалось минут на 40. Но оказалось эффектным: стихотворная увертюра, прочитанная солисткой с экрана на все четыре стороны зала. Темная сцена, таинственные силуэты манекенов по краям… Драматичное вступление перешло в песню "Чего хотят эти люди". На сцене ее исполнял детский хор "Непоседы": 70 девчонок и мальчишек - дошкольников и младших школьников.

А затем первым голосом песню подхватила Диана Арбенина, внезапно появившаяся на платформе сцены в черном платье и с черными волосами...

Следом были уже хиты "Стань моей птицей" и "Бонни и Клайд", а солистка сбросила черный парик и оказалась в привычном образе. Снова много общалась со зрителями, а в середине концерта вдруг замолчала. И выдала жесткую отповедь с крепким словцом в адрес ответственных за техническую часть концерта. Оказывается, плунжер (небольшая подвижная платформа), поднятый вместе с Дианой на первой песне, должен был опуститься еще 40 минут назад. Грозная, эмоциональная Арбенина пообещала, что, если он не опустится через две песни, то она пойдет петь в зал.

Технику так и не починили. Может, и к радости зрителей, ведь почти всю вторую часть концерта Диана пела в танцевальном партере, на трибунах и даже балансируя на ограждении возле одной из телекамер. Причем на ограждении она пела, аккомпанируя себе на акустической гитаре. Арбенина чувствовала себя среди зрителей вполне комфортно и органично. Хотя за техническую поломку и срыв своего режиссерского замысла ей наверняка было обидно.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Альбом "Невыносимая легкость бытия" прозвучал на концерте полностью. Конечно, не обошлось и без предыдущих хитов: исполнили в частности, "Бонни и Клайд", "Рингтон", "Разбуди меня", "Инстаграм", "31-я весна", "Юго-2", "Катастрофически"… Концерт ведь продолжался в итоге почти три часа. Мало кто из популярных артистов расщедривается на такое для зрителей.

В финале были уже новые песни, в том числе - представленный как раз 14 февраля "Эксклюзив". А значит, и очередного альбома ждать недолго.

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