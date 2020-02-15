Норвегия отказалась от переговоров по Шпицбергену с Россией

Норвегия не проводит консультаций по осуществлению ее суверенитета над какой-либо частью своей территории, заявили в норвежском МИД, сообщает портал High North News.

"Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, в том числе - российских граждан или компаний. Однако Норвегия не проводит консультаций относительно осуществления ее суверенитета", - заявил заместитель министра иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен.

По данным издания, глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо своей норвежской коллеге Ине Эриксен Серейде в связи с 100-летием подписания Шпицбергенского трактата. При этом министр напомнил, что Норвегия обязана предоставлять равный доступ на архипелаг для ведения экономической деятельности. Москва обеспокоена ограничениями на использование российских вертолетов, порядком депортации из города Лонгйир, направленном против россиян, а также установлением рыбоохранной зоны.

Ранее посольство РФ в Осло информировало о нарушении норвежцами обязательства по договору о Шпицбергене. В этой связи российские компании не могут подавать заявки на ряд перспективных участков на нефтегазовом шельфе.

Напомним, Шпицберген, который находится в Северном Ледовитом океане, имеет особый правовой статус. Соглашение по архипелагу подписано 9 февраля 1920 года. Документ устанавливает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, однако гарантирует другим участникам договора использовать его природные ресурсы и территориальные воды.