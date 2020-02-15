Первая смерть от коронавируса подтверждена в Европе

Пациент с коронавирусом умер в больнице в Париже. Мужчина, чье имя не разглашается, стал первым человеком в Европе, который скончался от этой болезни, сообщает AFP.

Пациент, зараженный новым коронавирусом COVID-19, был госпитализирован в больницу Бичат в Париже в конце января и скончался в ночь на субботу. Это 80-летний китайский турист, заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузин.

Его смерть - первая за пределами Азии и первая в Европе, пояснила министр во время пресс-конференции. За пределами материкового Китая до сих пор было зарегистрировано только три случая смерти: на Филиппинах, в Гонконге и в Японии.

Во Франции одиннадцать человек прошли курс лечения от коронавируса, шесть человек все еще находятся в больницах, уточняет 20minutes.fr.

Число погибших в результате эпидемии нового коронавируса в Китае между тем превысило отметку в 1500 человек. Всего зафиксировано более 66 тысяч случаев заражения.

В Китае зарегистрировано около 99% случаев, вместе с тем более чем 500 подтвержденных случаев заражения COVID-19 отмечены в двадцати двух странах. Власти Египта в субботу объявили о первом случае заболевания на африканском континенте.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус в основном передается дыхательным путем и при физическом контакте, но также при прикосновении к загрязненным поверхностям.

Влияние эпидемии на мировую экономику между продолжает расти. Международная ассоциация гражданской авиации (ИКАО) заявила в четверг, что вспышка заболевания уже привела к "потенциальному сокращению доходов от 4 до 5 миллиардов долларов" авиакомпаний со всего мира.

Тем временем Китай очищает и помещает в карантин использованные денежные банкноты с целью ограничения распространения коронавируса, объявил китайский Центральный банк этой страны в субботу.

Банки используют ультрафиолетовые лучи или высокие температуры для дезинфекции банкнот, прежде чем запечатывать их и изолировать их в течение семи или четырнадцати дней, пояснил Фань Ифэй, вице-управляющий Центрального банка Китая (НБК). После этого "карантинного" периода, продолжительность которого зависит от серьезности эпидемии коронавируса в соответствующем регионе, банкноты могут быть возвращены в обращение, сказал он на пресс-конференции. "Мы должны защищать безопасность и здоровье пользователей наличных", - уточнил Фан, добавив, что перевод купюр между провинциями КНР был приостановлен.