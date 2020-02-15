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15.02.2020 09:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Полезный для кишечника напиток назвали средством против рака

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из Китая проанализировали результаты 16 исследований, касающихся влияния различных растительных ингредиентов на развитие онкологии.

Фото: iStock
Онколог назвал виновные в появлении рака патогены

Специалисты пришли к выводу, что фитохимический эпигаллокатехин-3-галлат, который в большом количестве содержится в зеленом чае, способен блокировать важный для роста раковых клеток фермент.

Ранее сообщалось, что зеленый чай хорошо влияет на кишечную микрофлору и помогает при похудении.

- Как показало исследование, употребляющие достаточно зеленого чая регулярно в течение нескольких лет имели более низкий риск развития рака молочной железы, чем остальные. Однако зеленый чай не следует считать панацеей или альтернативой обычному лечению опухолевых заболеваний. Напиток, например, не оказывает положительного влияния на рак простаты, мочевого пузыря и рак желудка, - пояснили специалисты.

Как отметил профессор Карстен Мюнстедт, специалисты до конца не знают, относится ли профилактический эффект от зеленого чая ко всем типам рака молочной железы. Выяснить это помогут дальнейшие исследования.

Общество Здоровье

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