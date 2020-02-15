Попова: В РФ успешно действуют две тест-системы для выявления коронавируса

Она отметила, что сегодня на территории нашей страны нет ни одного заболевшего коронавирусом. "При этом две эффективно работающие тест-системы, сертифицированные в Китае, полностью покрывают поток, контролируют каждого прибывающего из Китая", - отметила Попова.

Как ранее сообщало ведомство, менее чем за 7 дней с момента появления информации о структуре генов нового коронавируса разработаны два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека. Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования - так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР). Использование этого метода дает значительные преимущества. Так, для диагностирования заболевания нет необходимости брать кровь у пациента, достаточно взять ватным тампоном образец из носа и горла. Результат анализа будет готов уже через 2-4 часа.