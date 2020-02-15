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15.02.2020 11:38
Рубрика: Общество

Попова: В РФ успешно действуют две тест-системы для выявления коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Две российские тест-системы контролируют каждого прибывающего из Китая пассажира, сообщила агентству РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что сегодня на территории нашей страны нет ни одного заболевшего коронавирусом. "При этом две эффективно работающие тест-системы, сертифицированные в Китае, полностью покрывают поток, контролируют каждого прибывающего из Китая", - отметила Попова.

Фото: REUTERS
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Как ранее сообщало ведомство, менее чем за 7 дней с момента появления информации о структуре генов нового коронавируса разработаны два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека. Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования - так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР). Использование этого метода дает значительные преимущества. Так, для диагностирования заболевания нет необходимости брать кровь у пациента, достаточно взять ватным тампоном образец из носа и горла. Результат анализа будет готов уже через 2-4 часа.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение коронавируса COVID 19

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