Посол КНР в США: Китай придерживается принципов открытости в борьбе с эпидемией

Посол КНР в США Цуй Тянькай в недавнем интервью американским СМИ отметил, что Китай придерживается принципов открытости и прозрачности и прилагает все усилия, чтобы сдержать эпидемию пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Китай старается смягчить влияние заболевания на социально-экономическую жизнь страны и прикладывает максимум усилий по охране благосостояния народа, действуя в интересах всего мира.

В опубликованном в пятницу интервью Национальному общественному радио США дипломат отметил, что в социально-экономическом развитии удовлетворение потребностей в сфере здравоохранения и борьба с инфекционными заболеваниями, включая коронавирусную пневмонию, это общие вызовы для всего международного сообщества и властей разных стран.

По словам посла, Китай будет прилагать максимальные усилия по охране благосостояния народа, в частности, безопасности жизни и здоровья, и наряду с этим стараться восстановить нормальную социально-экономическую деятельность, смягчая влияние эпидемии.

Цуй Тянькай от имени Китая выразил благодарность международному сообществу за оказанную поддержку и помощь, в том числе и американскому народу, предприятиям, неправительственным организациям и другим структурам США.