Правительство поручило проработать снижение выплат по ипотеке к 16 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин до 16 марта ожидает предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости