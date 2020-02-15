Правительство поручило проработать снижение выплат по ипотеке к 16 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин до 16 марта ожидает предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке.
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Поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной зафиксировано в итоговом протоколе прошедшего в четверг заседания кабмина.
Зампреду правительства Дмитрию Чернышенко предстоит обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, реализуемых государством.
В тот же срок минстрой совместно с Минэкономразвития и Росреестром должен представить предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства.