Ко Дню города в столице откроется парк возле Северного речного вокзала

В Москве скоро откроется парк возле Северного речного вокзала. Сейчас территория будущего уникального досугового объекта обнесена забором, внутри работает техника, вовсю перекладывают коммуникации и вывозят мусор. Обновленный парк должен открыться ко Дню города, сообщил журналистам сегодня во время субботнего объезда заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Общая территория будущего парка составляет порядка 40 гектаров, причем в работе не только парк, но и причальный комплекс, а так же здание самого вокзала, над которым трудятся реставраторы.

- Обновленный парк станет прекрасным местом для прогулок, проведения досуга и занятия спортом, - рассказал Бирюков. Попасть в парк может будет через пять пешеходных входов и через три въезда.

По его словам, в парке будет создано 10 спортивно-досуговых площадок, 25 объектов торговли и ресторанов, будут отреставрированы два фонтана 1939 года постройки и создан новый фонтанный комплекс.

В настоящее время идет работа по замене и прокладке новых инженерных коммуникаций. В частности, будет сделана канализация, переложены теплосети, элеткросети. А для безопасности в парке установят 250 камер видеонаблюдения, соединенных с общегородской системой.

С территории уже вывозят сухостой. Всего будет удалено около 4 тысяч таких насаждений, а на их место высадят 7 тысяч крупномерных деревьев и 52 тысячи кустарников.

В настоящее время в работах задействованы 2,5 тысячи человек и около 500 единиц техники.