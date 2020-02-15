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15.02.2020 12:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минтруд попросили добавить пассажиров для социальных авто

Текст: Анна Скудаева
Микроавтобусы сельских центров социальной защиты простаивают. Тех пассажиров, которых в них можно возить по закону, стало заметно меньше. Региональные депутаты решили исправить ситуацию.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Костромская областная Дума предложила пересмотреть порядок использования автотранспорта учреждений соцзащиты в сельской местности. Соответствующее обращение депутаты направили в Минтруд РФ.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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По национальному проекту "Демография" в 2019 году в комплексные центры социального обслуживания населения Костромской области поступили 14 машин. Шестиместные микроавтобусы специально оборудованы для перевозки маломобильных групп населения. Но сейчас использовать эту технику можно только для доставки пожилых людей старше 65 лет в медицинские организации для диспансеризации или проведения дополнительных скринингов.

Однако, обращают внимание костромские депутаты, с приходом в села мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) для многих пенсионеров уже нет необходимости ездить на обследование в больницу. И в некоторых учреждениях соцзащиты техника попросту простаивает или загружена не полностью. Вместе с тем, некоторые категории сельских жителей очень нуждаются в транспорте, чтобы добраться в медучреждения. В частности, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, пациенты, находящиеся на гемодиализе и паллиативные больные, не требующие медицинского сопровождения. В этой связи областная дума попросила Минтруд изменить порядок и разрешить учреждениям соцзащиты использовать автобусы для перевозки других категорий граждан, нуждающихся в медицинской помощи.

Эта может стать актуальным и для других российских регионов, которые также в прошлом году активно приобретали передвижные ФАПы.

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