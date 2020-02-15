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15.02.2020 06:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги

Текст: Ольга Горюнова, Татьяна Дмитракова, Наталья Коротченко, Роман Мерзляков, Анна Скудаева, Ирина Чечурина, Анна Шепелева
Депутаты станут ближе к народу, школьники в каникулы будут экономить на поездках в автобусе, а у молодых ученых появится возможность купить квартиру по льготной цене. Второй месяц года оказался в российских регионах урожайным на новые законы. Представляем сегодня самые яркие из них.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Медиков на три года освободили от налога

В Костромской области в феврале вступил в силу закон, который освобождает от уплаты налога на имущество все межрайонные, окружные и районные больницы.

Где найти резервы для роста налоговых поступлений

"Высвобождающиеся средства, а это около 14 миллионов рублей ежегодно, будут направлены на первоочередные нужды для развития медучреждений, повышения качества обслуживания пациентов", - говорится на сайте губернатора Костромской области.

Льгота для медицинских организаций начала действовать задним числом - с 1 января 2020 года. И будет работать до 31 декабря 2022 года.

15 лет - и квартира твоя

Молодые ученые - кандидаты наук до 35 лет и доктора наук до 40 лет - смогут приобрести квартиру в Башкирии по льготной цене.

Фото: Наталья Коротченко/РГ
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Касается это и медиков. Так в республики решили закрепить в регионе высококвалифицированные кадры. Им будут предоставлять жилье в аренду с правом последующего выкупа в течение 15 лет. Для этого в закон "О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан" депутаты регионального парламента внесли соответствующие поправки.

Приобретать жилье на льготных условиях смогут сотрудники предприятий, которые вносят весомый вклад в экономику республику. Цена будет ниже рыночной. Ориентиром служит показатель, ежеквартально рассчитываемый госстроем республики. Сейчас это 43 тысячи рублей за квадратный метр. Для сравнения: по данным сайта "Мир квартир" на 14 февраля, самая маленькая квартира в Уфе продавалась по 75 тысяч рублей за квадратный метр.

На каникулах проезд бесплатный

В Амурской области школьники теперь будут ездить бесплатно на общественном транспорте круглый год. Такое решение приняли депутаты законодательного собрания области. Раньше за поездки в летние каникулы приходилось платить по обычным расценкам. Льгота касается школьников из многодетных семей. Но пользуются ею не все.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Право на эту меру социальной поддержки имеют более 16 тысяч детей. Однако в сельской местности, как правило, школы, спортивные секции, кружки, поликлиники и иные организации, которые посещают дети, находятся в шаговой доступности. Если же ученикам приходится ездить в другое село, их доставляют школьным автобусом.

В результате в прошлом году возможностью бесплатного проезда воспользовались чуть более 5,6 тысячи школьников. Расходы областного бюджета составили 34,5 миллиона рублей в год. Новая льгота добавит к ним около 9 миллионов рублей - по три миллиона в месяц, уточнил председатель законодательного собрания Вячеслав Логинов.

"Главная цель нововведения - дать возможность и летом возить детей на занятия в кружки и секции, поликлиники или, например, пришкольные лагеря", - отметила депутат заксобрания Ирина Киевская.

Капремонт подешевел

Поправки в закон Самарской области "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах..." сократили список работ в многоэтажках при капремонте и тем самым снизили расходы местного Фонда капремонта. А значит, и жильцов.

Фото: iStock
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В регионе, помимо обязательного перечня (это ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем, фасада и фундамента, а также починка или замена лифтов), из общего котла самарского Фонда капремонта финансировался еще целый ряд переделок. Разработка проектной документации (некоторым многоквартирным домам при капремонте она необходима), а также ее госэкспертиза. Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую с выходами на кровлю. Утепление фасадов и установка общедомовых счетчиков и узлов управления и регулирования потребления тепла и воды.

"Однако эти виды работ не являются необходимыми для восстановления технических характеристик конструктивных элементов многоквартирных домов. Это уже модернизация жилищного фонда", - подчеркнул врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаил Татаринцев.

К тому же, утепление фасада в 1,5-2 раза дороже, чем просто покраска, а стоимость вентилируемой крыши в два раза больше, чем "глухой". Из дополнительных трат из общего котла самарского Фонда капремонта оставят лишь разработку проектной документации.

К слову, программу на 2020 и 2021 год уже скорректировали с учетом обязательных видов работ. Сокращение перечня, по заверению министра, позволит оттянуть подорожание взносов. И оно не будет слишком резким.

У трамвая не курить!

Правовой казус исправили депутаты Волгоградской областной думы, запретив курение на станциях скоростного трамвая. "Подземка" в Волгограде существует с 1984 года. Но формально на трамвай не действует федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Ведь там упомянут лишь метрополитен. И поэтому в региональном нормативном акте в перечне мест, где запрещено дымить, не были указаны подземные станции трамвая.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Каждый четвертый курильщик в России нарушает антитабачный закон

"Когда вместе с медиками-волонтерами осматривали станции нашей подземки, выяснилось, что некоторые граждане в поздние часы позволяли себе курить в этих общественных местах. Теперь у полицейских есть законные основания привлекать их к административной ответственности", - говорит председатель комитета Волгоградской областной думы по охране здоровья Наталья Семенова.

Итак, поправки расширили список мест, свободных от табачного дыма. За нарушение запрета налагается административный штраф от 500 до 3000 рублей.

Ранее, два года назад, курение запретили в местах массовых мероприятий на открытом воздухе и в рекреационных зонах. Ограничения также коснулись нежилых помещений в многоквартирных домах, которые используются для досуга и развлечений, кухонь, санузлов и коридоров коммунальных квартир, подземных и крытых переходов, автопарковок и гаражей. Не постоишь с папироской и на расстоянии менее пятнадцати метров от входов в помещения органов власти, объектов торговли, общественного питания, бытовых услуг, а также от остановок наземного городского и пригородного транспорта.

Отменили партийные списки

В Астрахани отменили партсписки на выборах в гордуму. "Теперь все городские депутаты станут одномандатниками.

"Это будет способствовать повышению их доступности для граждан", - сообщил "РГ" председатель облдумы Игорь Мартынов. - Кроме этого, переход к мажоритарной системе поможет исключить из процесса выборов так называемых "паровозов", когда первые места в партийном списке занимают весомые политические фигуры. Выборы в гордуму Астрахани пройдут в сентябре. Но уже сейчас муниципальные образования должны приступить к приведению в соответствие с принятым законом свои уставы".

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