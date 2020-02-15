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15.02.2020 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В шахте под Белгородом произошел пожар, эвакуировано 245 человек

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

В шахте Яковлевского рудника под Белгородом начался пожар: там загорелись деревянные конструкции. Спасатели уже вывели 245 горнорабочих, еще восемь человек остаются в шахте в безопасном месте.

В Заполярье на руднике произошло возгорание

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, около 10 часов утра на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о задымлении в шахте из вентиляционного отсека глубиной 400 метров. К руднику были направлены два отделения военизированной горноспасательной части.

По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Аварии на шахтах

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