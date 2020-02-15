В шахте под Белгородом произошел пожар, эвакуировано 245 человек

В шахте Яковлевского рудника под Белгородом начался пожар: там загорелись деревянные конструкции. Спасатели уже вывели 245 горнорабочих, еще восемь человек остаются в шахте в безопасном месте.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, около 10 часов утра на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о задымлении в шахте из вентиляционного отсека глубиной 400 метров. К руднику были направлены два отделения военизированной горноспасательной части.

По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал.