В тульском общежитии распылили слезоточивый газ, 8 студентов в больнице

Тульская полиция начала проверку инцидента, произошедшего в ночь на субботу в общежитии химико-технологического института Новомосковска.

В ходе конфликта между студентами и персоналом кто-то из участников ссоры распылил баллончик со слезоточивым газом. Восьмерых учащихся доставили в больницу с симптомами отравления.

- После необходимых процедур все они отпущены, угрозы для жизни нет, - рассказал руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.

ОМВД по Новомосковску начал проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины конфликта.