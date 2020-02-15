В Башкирии при столкновении иномарок погибли два человека

Сегодня, 15 февраля, в Иглинском районе Башкирии произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, около 11 часов на 1511-м километре трассы Самара-Уфа-Челябинск столкнулись Renault Duster и Chevrolet Niva.

59-летний водитель Renault Duster и его пассажир скончались на месте.

Еще пять человек, в том числе семилетний ребенок, который сидел в специальном детском кресле, пострадали. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.