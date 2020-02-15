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15.02.2020 15:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске на берегу Оби построили город эскимосов

Текст: Наталья Решетникова

В Новосибирске состоялся традиционный зимний фестиваль "Иглу-2020. Город эскимосов". Его участники соревновались в постройке домов из снега.

Как сообщили организаторы, в этом году число участников превысило 500, а на берегу Оби (пляж "Бумеранг") вырос целый город. "Всего в фестивале приняли участие 106 команд. Это и представители компаний, предприятий, организаций, семьи, студенты, школьники. Есть команды по 1-2 человека", - рассказали "РГ" в оргкомитете.

Фото: kinopoisk.ru
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Всего 106 команд, и каждая возвела себе по дому. Победители определялись в восьми номинациях, например, была названа самая красивая, самая правильная, самая высокая иглу.

В числе участников фестиваля - сотрудники филиала "Редакции "Российской газеты". По словам редактора Нины Рузановой, идея была построить избу-читальню, в которой бы захотелось прочитать свежий выпуск газеты. "Наша хижина получилась просторной, светлой и высокой. Судейскую бригаду мы смогли восхитить высотой свода - 240 сантиметров, как потолки в хрущевке", - рассказала Нина Рузанова.

По предварительным результатам, новички из "Российской газеты" заняли в одной из номинаций пятое место (окончательные итоги судейская бригада подведет в воскресенье).

Чтобы на фестивале не скучали зрители и болельщики, для них были организованы мастер-классы по строительству иглу, по управлению кайтом, фотосессии с хаски из каюр-клуба "Дети Cнега" и двумя северными оленями из пони-фермы "Серебряная подкова". Особый интерес вызвал мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи в случае обморожения, организованный студентами Новосибирского медицинского колледжа.

Гостей фестиваля угощали горячим чаем с сушками, вкусной кашей. "Фестиваль "Иглу" - прекрасная возможность провести солнечный день со своей семьей или друзьями", - написала в соцсети вице-мэр Новосибирска - руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Организаторы мероприятия - молодежный центр "Зодиак", комитет по делам молодежи мэрии Новосибирска

Справка "РГ"

Иглу - эскимосская хижина, представляющая собой куполообразную постройку высотой около двух метров из уплотненных ветром снежных или ледяных блоков, с низко пропиленной "дверью". Несмотря на то, что постройка создана из снега и льда, она позволяет сохранять тепло длительное время.

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