Мединский рассказал об открытии памятника императору Александру III

Памятник императору Александру III по проекту 1899 года скульптора Паоло Трубецкого будет открыт летом 2020 года в Арсенальном каре Большого Гатчинского дворца под Санкт-Петербургом. Об этом на лекции в Институте культуры в Петербурге заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

- Император Александр III - один из ярких и спорных правителей в истории страны, - сказал Мединский. - Он прошел путь от всенародного почитания до принижения его личных качеств и государственных заслуг. В наши дни отношение к нему меняется. Многие проводят параллели между его эпохой и современной действительностью. В современной России личность императора в нашей истории нуждается в переосмыслении.

Памятник будет создан на основе первых эскизов монумента Александру III работы итальянского скульптора и художника русского происхождения Паоло Трубецкого. В 1899 году скульптор изобразил императора сидящим на троне, но данный проект остался нереализованным. Вместо него в 1909 году была открыта конная статуя Александра III работы Паоло Трубецкого. Памятник установили у Николаевского (сегодня Московского - "РГ") вокзала, как посвящение "Державному основателю Великого Сибирского пути".

Фото: Alex 'Florstein' Fedorov/wikipedia.org

На вопрос о переносе конной статуи, которая в наши дни находится парадном дворе Мраморного дворца, Владимир Мединский ответил:

- Этот монумент достоин лучшего места, как достопримечательность, связанная с историей города.… Мы бы вернули образ человека, который многое сделал для нашей страны. Да, он был неоднозначен, противоречив. Но он искренне, по-настоящему любил свою страну, а главное - свой народ. Решать судьбу памятника должны сами горожане.

Мединский подчеркнул, что Петербург - город с особой историей, и поэтому любой вопрос, связанный с судьбой памятника, необходимо решать деликатно, опираясь на мнение горожан.

Что касается памятника "Сидящий на троне": он будет воссоздан по миниатюрной модели работы Паоло Трубецкого, сохранившейся в фондах Русского музея. С инициативой установки памятника выступили РИО общество совместно с РВИО. Творческий конкурс был объявлен 2018 году. Участникам предложили подготовить проекты памятника на основе эскизов работы Паоло Трубецкого 1899 года. По итогам конкурса образ государя-миротворца жюри доверило Владимиру Бродарскому, выпускнику Петербургской Академии художеств. Планируется, что памятник будет открыт в 2020 году на территории Арсенального каре Большого Гатчинского дворца, любимой резиденции Александра III.