Фото: На Крымском мосту заработали стационарные посты ДПС

В субботу на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и Республики Крым открыли стационарные посты ДПС. Теперь большая часть проверок транзитного транспорта здесь будет проходить в автоматическом режиме.

Как сообщает корреспондент "РГ" с места событий, торжественный запуск новых объектов Госавтоинспекции начался на территории Кубани. Глава минтранспорта РФ Евгений Дитрих в приветственном слове сказал, что стационарные посты положительно повлияют на качество транзита транспорта по мосту.

- Только человек работающий в комфортных условиях может дать гражданам комфортное передвижение, - заявил Дитрих.

В свою очередь начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Черников заявил, что посты соответствуют требованиям МВД РФ к их конструкции и оснащению. В частности, на постах предусмотрены помещения для работы нарядов ДПС, хранения специальных средств.

- Сегодня торжественный день. Открываются к мосту два пункта. Они считаются лучшими в РФ. Данные посты оборудованы современными приборами, работающими в онлайн режиме. Дорога на Крымский мост самая безопасная в стране, - сказал глава правоохранительного ведомства.

Дежурство сотрудников ГИБДД и кинологов с собаками будут проходить в две смены. А установленный здесь аппаратно-программный комплекс "Поток" в автоматическом режиме станет фиксировать госномера проезжающих автомобилей. Скоростной сканер по проверке паспортов и отпечатков пальцев позволит быстро вести учет и не задерживать надолго законопослушных граждан.

В торжественной обстановке Евгений Дитрих и Михаил Черников вручили сотрудникам Госавтоинспекции ключи от пяти новых служебных автомобилей.