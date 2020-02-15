Косачев: Крым - другая страна, и Зеленскому надо к этому привыкать

Президент Зеленский, выступая в Мюнхене, заявил о намерении провести "местные выборы по всей территории Украины, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года".

Само по себе стремление вполне похвальное. Если вспоминать, что проведение выборов в ОРДЛО в соответствии с Минскими соглашениями должно проводиться после прекращения огня, отвода вооружений, начала диалога Киева о модальностях проведения выборов с руководством ДНР и ЛНР, принятия законов Украины об особом статусе этих территорий, реализации амнистии и помилования, освобождения всех заложников, восстановления социальных выплат, конституционной реформы на Украине, обсуждения выборов с представителями ОРДЛО - и только после всего этого там будут проводиться собственно выборы. Если Зеленский планирует реализовать все это до октября - флаг, как говорится, в руки.

Однако оговорки, которые он сделал там же в Мюнхене, говорят о том, что в его планы все это явно не входит, и он предпочел бы начать с конца. Он говорит о готовности к диалогу с неким "мирным населением этих территорий, но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население Украины". Если считать Минские соглашения частью международного права (а по поводу признания и непризнания в международном праве вообще не очень много сказано), то нужно напомнить, что их подписали главы ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкий. Как вполне уполномоченные от того самого мирного населения этих территорий. Поэтому не Зеленский должен выбирать, с кем ему вести диалог о выборах, а именно сами жители непризнанных республик, у которых сейчас есть свои администрации. И ничего иного Зеленскому посоветовать нельзя, кроме как почитать и исполнять Минские соглашения. Если сможет сделать это до октября, начав с прекращения обстрелов этих территорий, то все только порадуются. Больше всего - сами жители ЛНР и ДНР.

Ну а по поводу фантомных идей о выборах по украинскому законодательству еще и в Крыму, думаю, комментарии излишни. Ни одна страна в мире не должна определять порядок проведения в других странах. А Крым - другая страна, и Зеленскому надо к этому привыкать.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.