На Крымском мосту установлен новый рекорд движения автомобилей

В 2019 году рекордное количество автомобилей, проехавших по Крымскому мосту за одни сутки, составило 36 тысяч 900 единиц. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает ТАСС.

Отметив безусловную востребованность нового транспортного перехода через Керченский пролив, министр подчеркнул, что всем участникам движения необходимо обеспечить комфортные условия. По данным инфоцентра "Крымский мост", обнародованным в январе, с момента запуска в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста по нему проехало 8 миллионов 700 тысяч машин, включая почти 950 тысяч грузовиков.

Согласно информации Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма, в течение суток на полуостров в среднем въезжает около 850 - 900 грузовых фур. Таким образом, в сутки Крым только длинномерами завозится около 16-18 тысяч тонн грузов. Кроме того, значительная часть грузооборота приходится на машины, вместимостью до 3,5 тонн, которые в этом грузообороте не учтены. Ежегодно мост позволяет автомобилистам экономить около 14,4 миллиардов рублей, которые раньше тратились на оплату услуг парома.

Напомним, автомобильное движение легковых авто и "Газелей" через Крымский мост в мае 2018 года открыл президент России Владимир Путин. В октябре того же года транспортный переход открыли для большегрузов. В декабре 2019 года началось пассажирское железнодорожное сообщение по мосту. Начало регулярного грузового сообщения намечено на июль 2020 года. Протяженность Крымского моста составляет 19 километров. На сегодняшний день это самый длинный мост в России и Европе. Транспортные средства проезжают по мосту через Керченский пролив в среднем за 20 минут.