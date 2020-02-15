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15.02.2020 08:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Астрахани начнут производить медицинские маски

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Минэкономразвития Астраханской области предложило территориальному органу Росздравнадзора поддержать идею возрождения линии по производству медицинских масок.
Фото: Максим Коротченко Фото: Максим Коротченко
Фото: Максим Коротченко

Она размещалась на единственном в регионе специализированном предприятии Всероссийского общества слепых, но производство закрылось, так как маски никто не покупал. До вспышки коронавируса рынок был ими буквально завален.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Мы были совершенно неконкурентоспособны. Маски шли из Китая. Самая дорогая стоила один рубль десять копеек, а у нас цена была около двух рублей, - в голосе директора предприятия Александра Вершкова чувствуется горечь. - А сейчас спрос бешеный. И теперь все звонят, спрашивают: "Почему ты не делаешь маски?".

Проектная мощность линии составляла свыше трех миллионов штук масок в год, но по факту шили их в два раза меньше - опять же из-за невысокого спроса. Хотя, по расчетам директора, в год Астраханской области требуется около 20 миллионов штук масок, главные потребители - лечебные учреждения.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Начальник департамента торговли регионального минэка Яков Курбанов на совещании предложил подумать, как помочь предприятию, чтобы Астрахань могла обеспечивать масками хотя бы саму себя. "Идея замечательная, мы ее поддерживаем", - согласилась руководитель территориального органа Росздравнадзора Аделя Умерова.

По словам Александра Вершкова, на возрождение линии потребуется около двух месяцев и 1,5 миллиона рублей. И надо найти материалы, ведь часть комплектующих, в частности, мельтблаун - поставляли из Китая. Но игра стоит свеч. "Если по нынешним ценам сейчас закуплю материалы, то маска будет под 4 рубля стоить, - говорит Вершков, - Это хорошая цена, будут брать".

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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