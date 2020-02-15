В Астрахани начнут производить медицинские маски

Минэкономразвития Астраханской области предложило территориальному органу Росздравнадзора поддержать идею возрождения линии по производству медицинских масок.

Она размещалась на единственном в регионе специализированном предприятии Всероссийского общества слепых, но производство закрылось, так как маски никто не покупал. До вспышки коронавируса рынок был ими буквально завален.

"Мы были совершенно неконкурентоспособны. Маски шли из Китая. Самая дорогая стоила один рубль десять копеек, а у нас цена была около двух рублей, - в голосе директора предприятия Александра Вершкова чувствуется горечь. - А сейчас спрос бешеный. И теперь все звонят, спрашивают: "Почему ты не делаешь маски?".

Проектная мощность линии составляла свыше трех миллионов штук масок в год, но по факту шили их в два раза меньше - опять же из-за невысокого спроса. Хотя, по расчетам директора, в год Астраханской области требуется около 20 миллионов штук масок, главные потребители - лечебные учреждения.

Начальник департамента торговли регионального минэка Яков Курбанов на совещании предложил подумать, как помочь предприятию, чтобы Астрахань могла обеспечивать масками хотя бы саму себя. "Идея замечательная, мы ее поддерживаем", - согласилась руководитель территориального органа Росздравнадзора Аделя Умерова.

По словам Александра Вершкова, на возрождение линии потребуется около двух месяцев и 1,5 миллиона рублей. И надо найти материалы, ведь часть комплектующих, в частности, мельтблаун - поставляли из Китая. Но игра стоит свеч. "Если по нынешним ценам сейчас закуплю материалы, то маска будет под 4 рубля стоить, - говорит Вершков, - Это хорошая цена, будут брать".

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